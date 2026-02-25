Eni Aktie
Marktkap. 55,19 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Joshua Stone attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes viertes Quartal. Beim Ausblick seien vor allem die Aussagen zu den Investitionen von Bedeutung. Diese lägen deutlich unter seiner vorherigen Schätzung. Der Experte kündigte an, seine Einschätzung zur Aktie zu überprüfen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,25 €
|Abst. Kursziel*:
-6,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,03%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
