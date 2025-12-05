DAX25.278 +0,4%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -2,7%Nas22.799 -1,5%Bitcoin56.751 -1,3%Euro1,1790 -0,2%Öl72,19 +1,7%Gold5.189 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

26.02.26 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
19,31 EUR 0,61 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Joshua Stone attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes viertes Quartal. Beim Ausblick seien vor allem die Aussagen zu den Investitionen von Bedeutung. Diese lägen deutlich unter seiner vorherigen Schätzung. Der Experte kündigte an, seine Einschätzung zur Aktie zu überprüfen./rob/tih/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eni

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Eni S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eni S.p.A.

DatumRatingAnalyst
16:21Eni BuyUBS AG
12:21Eni OverweightBarclays Capital
11:56Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09:16Eni Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16:21Eni BuyUBS AG
12:21Eni OverweightBarclays Capital
28.01.2026Eni BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Eni OverweightBarclays Capital
08.01.2026Eni BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:16Eni Sector PerformRBC Capital Markets
23.02.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
26.01.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
23.01.2026Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:56Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.10.2021Eni UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen