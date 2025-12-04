DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 -0,1%Top 10 Crypto 12,20 -2,5%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.221 +0,1%Euro 1,1667 +0,2%Öl 63,20 -0,3%Gold 4.224 +0,4%
Meta setzt den Rotstift an! Investoren begrüßen die milliardenschweren Kürzungen im Metaverse! Meta setzt den Rotstift an! Investoren begrüßen die milliardenschweren Kürzungen im Metaverse!
Airbus-Aktie: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern Airbus-Aktie: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
Eni Aktie

Eni Aktien-Sparplan
16,15 EUR -0,28 EUR -1,73 %
STU
14,80 EUR -1,51 EUR -9,27 %
GVIE
Marktkap. 48,13 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Underweight

08:41 Uhr
Eni Underweight
Eni S.p.A.
16,15 EUR -0,28 EUR -1,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight". Die Aktien der Italiener wiesen inzwischen eine leichte Bewertungsprämie gegenüber Europas Ölbranche auf, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Historisch gesehen seien sie eigentlich immer deutlich günstiger gewesen. Mit seiner Ergebnisschätzung geht er 5 Prozent unter den Konsens. Eine Erholung des Chemiegeschäfts von Eni sei nötig, um weiteren Kursspielraum zu eröffnen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Underweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,31 €		 Abst. Kursziel*:
-4,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,01%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

26.11.25 Eni Buy UBS AG
28.10.25 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 Eni Overweight Barclays Capital
25.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Eni S.p.A.

