Eni Aktie
Marktkap. 48,13 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight". Die Aktien der Italiener wiesen inzwischen eine leichte Bewertungsprämie gegenüber Europas Ölbranche auf, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Historisch gesehen seien sie eigentlich immer deutlich günstiger gewesen. Mit seiner Ergebnisschätzung geht er 5 Prozent unter den Konsens. Eine Erholung des Chemiegeschäfts von Eni sei nötig, um weiteren Kursspielraum zu eröffnen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Underweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
16,31 €
|Abst. Kursziel*:
-4,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,01%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets