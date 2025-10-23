Eni Aktie
Marktkap. 44,53 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Italiener hätten in diesem Quartal eine hohe Hürde übersprungen, schrieb Joshua Stone am Freitag. Mit dem um 20 Prozent ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramm stemmten sie sich gegen den Branchentrend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni Neutral
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,60 €
|Abst. Kursziel*:
-0,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
15,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,04%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|13:41
|Eni Neutral
|UBS AG
|11:21
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
