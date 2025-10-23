DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
UBS AG

Eni Neutral

13:41 Uhr
Eni Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Italiener hätten in diesem Quartal eine hohe Hürde übersprungen, schrieb Joshua Stone am Freitag. Mit dem um 20 Prozent ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramm stemmten sie sich gegen den Branchentrend./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
-0,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,04%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

13:41 Eni Neutral UBS AG
11:21 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
03.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

dpa-afx Sparprogramm Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 16,50 Euro
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
Dow Jones Eni erhöht Aktienrückkauf- und Kosteneinsparziel
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Aufschläge in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich
Zacks Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
Benzinga Eni, YPF Move Closer To Final Decision On Major Argentina LNG Project
Zacks Eni & Partners Greenlight Second FLNG Development in Mozambique
Zacks Eni Finalizes Sale of 30% Interest in the Baleine Field to Vitol
Zacks Eni to Convert Sannazzaro Refinery Units to Boost Biofuel Capacity
Zacks Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
Zacks Eni-Operated Zohr Gas Field Progresses With New Well Drilling
Zacks Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
