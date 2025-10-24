DAX24.169 -0,2%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1610 -0,1%Öl66,10 +0,2%Gold4.066 -1,5%
Sparprogramm

Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe

24.10.25 09:34 Uhr
Eni-Aktie mit Plus: Sparprogramm zahlt sich aus: Eni hebt Prognose auf 12 Mrd. Euro | finanzen.net

Der italienische Energiekonzern Eni hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,01 EUR -0,01 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
15,95 EUR 0,39 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,74 EUR -0,22 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
53,71 EUR -0,22 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Konzern profitierte dabei von einem Anfang des Jahres aufgelegten Sparprogramm und dem Verkauf von Vermögenswerten. Der Öl- und Gaskonzern rechnet für 2025 nun mit einem operativen freien Zahlungsmittelzufluss von 12 Milliarden Euro, wie der Wettbewerber von Shell (Shell), BP und TotalEnergies am Freitag in Rom mitteilte. Zuvor hatte Eni 11,5 Milliarden erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm werde um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ausgeweitet.

Im dritten Quartal lag der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn bei rund 1,25 Milliarden Euro, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten hatten nur mit rund einer Milliarde gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 12 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro. Der operative freie Zahlungsmittelzufluss stieg um 14 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.

Die Eni-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 2,55 Prozent auf 15,98 Euro.

ROM (dpa-AFX)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
07.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
07.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.12.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
01.11.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
31.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.07.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen