Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
Der italienische Energiekonzern Eni hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet.
Werte in diesem Artikel
Der Konzern profitierte dabei von einem Anfang des Jahres aufgelegten Sparprogramm und dem Verkauf von Vermögenswerten. Der Öl- und Gaskonzern rechnet für 2025 nun mit einem operativen freien Zahlungsmittelzufluss von 12 Milliarden Euro, wie der Wettbewerber von Shell (Shell), BP und TotalEnergies am Freitag in Rom mitteilte. Zuvor hatte Eni 11,5 Milliarden erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm werde um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ausgeweitet.
Im dritten Quartal lag der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn bei rund 1,25 Milliarden Euro, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten hatten nur mit rund einer Milliarde gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 12 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro. Der operative freie Zahlungsmittelzufluss stieg um 14 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.
Die Eni-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 2,55 Prozent auf 15,98 Euro.
ROM (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BP News
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|07.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|07.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.2024
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2020
|Shell (Royal Dutch Shell) (A) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.2017
|Shell B Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.2017
|Shell (Royal Dutch Shell) (A) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.2017
|Shell B Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.2015
|Royal Dutch Shell Grou b Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen