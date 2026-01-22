Gewinne in London: So steht der FTSE 100 am Freitagmittag

FTSE 100-Performance im Blick

Der FTSE 100 bewegt sich am Mittag kaum.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,09 Prozent auf 10.159,05 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,808 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10.150,05 Punkten, nach 10.150,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.135,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.184,14 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,745 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 9.889,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.578,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der FTSE 100 8.565,20 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,09 Prozent nach oben. Bei 10.257,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BAE Systems (+ 1,84 Prozent auf 20,21 GBP), BP (+ 1,67 Prozent auf 4,44 GBP), Marks Spencer (+ 1,11 Prozent auf 3,65 GBP), Phoenix Group (+ 0,90 Prozent auf 7,31 GBP) und Hiscox (+ 0,88 Prozent auf 15,17 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil B&M European Value Retail SA Reg (-4,81 Prozent auf 1,66 GBP), Burberry (-3,96 Prozent auf 12,24 GBP), International Consolidated Airlines (-3,38 Prozent auf 4,16 GBP), easyJet (-3,01 Prozent auf 4,82 GBP) und Admiral Group (-2,97 Prozent auf 27,29 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 14.595.993 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,047 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

