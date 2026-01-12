DAX25.315 -0,4%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,13 +1,0%Gold4.634 +1,0%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 440 Pence

14.01.26 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,00 EUR -0,05 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Mark Wilson sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung geringfügiges Abwärtspotenzial, was die Konsensschätzungen betrifft. Dies sei leicht negativ zu werten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

