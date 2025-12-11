DAX 24.401 +0,4%ESt50 5.782 +0,5%MSCI World 4.451 +0,2%Top 10 Crypto 12,33 +1,5%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.681 -0,1%Euro 1,1730 -0,1%Öl 61,70 +0,2%Gold 4.317 +0,9%
BP Aktie

5,05 EUR -0,02 EUR -0,30 %
STU
4,43 GBP +0,01 GBP +0,18 %
LSE
Marktkap. 77,42 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wie er am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison und 2026 für Europas Ölkonzerne schrieb. Er sieht enorme Rückschlagrisiken für den Brent-Preis und erwartet Druck auf die Aktienrückkäufe der Konzerne. Der Experte setzt auf defensive, starke Bilanzen, eine vergleichsweise geringe Ölpreissensibilität und niedrige Profitabilitätsschwellen bei der Förderung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 01:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,43 £		 Abst. Kursziel*:
6,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,43 £		 Abst. Kursziel aktuell:
6,13%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10:11 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

