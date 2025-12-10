DAX24.082 -0,3%Est505.711 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -2,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin78.955 -1,0%Euro1,1641 +0,1%Öl62,23 +0,2%Gold4.198 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Lufthansa, Intel, VW, Sartorius, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Intel-Aktie fällt: EU-Gericht reduziert Intel-Strafe deutlich Intel-Aktie fällt: EU-Gericht reduziert Intel-Strafe deutlich
Neuer Gesetzesentwurf: BMF plant Altersvorsorgedepot - Frühstart-Rente mit Kinderdepot geplant Neuer Gesetzesentwurf: BMF plant Altersvorsorgedepot - Frühstart-Rente mit Kinderdepot geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Spritpreise sinken deutlich - Super E10 auf Jahrestief

10.12.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,12 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,35 EUR -0,03 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
56,53 EUR -0,07 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise sind deutlich gesunken. Superbenzin der Sorte E10 hat sogar einen Jahrestiefststand erreicht, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Demnach kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,647 Euro. Das waren 2,4 Cent weniger als vor einer Woche und ist der niedrigste Preis seit November 2024. Diesel gab mit 3,6 Cent pro Liter sogar noch etwas stärker nach. Der aktuelle Preis von 1,592 Euro wurde im laufenden Jahr allerdings schon unterboten, zuletzt im Oktober.

Wer­bung

Der Rückgang war nach Ansicht des ADAC seit einigen Wochen überfällig. Im Vergleich zum Ölpreis sei der Preis für E10 damit nun angemessen. Bei Diesel sei die "seit Monaten herrschende Überteuerung" aber nur bedingt ausgeglichen. Das lasse sich unter anderem am weiter ungewöhnlich niedrigen Preisabstand der beiden Kraftstoffsorten von 5,5 Cent sehen.

Noch mehr als durch den aktuellen Preisrückgang können Autofahrer sparen, wenn sie möglichst abends und nicht am Morgen tanken. Bei der letzten Untersuchung des ADAC hatten die Experten einen durchschnittlichen Unterschied von deutlich über zehn Cent pro Liter zwischen Tageshoch und Tagestief festgestellt./ruc/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
03.11.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
31.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
31.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
06.12.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
01.11.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
31.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen