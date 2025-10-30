DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

32,25 EUR -0,50 EUR -1,53 %
STU
28,52 GBP -0,31 GBP -1,08 %
LSE
Marktkap. 188,69 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

13:16 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,25 EUR -0,50 EUR -1,53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3050 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe das siebte Quartal in Folge mit dem operativen Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er sieht die Briten im Sektor weiterhin am besten gerüstet für ein unsicheres Geschäftsumfeld./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,52 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

13:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
13:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen DZ BANK
30.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Öl- und Gasgeschäft erholt Shell-Aktie etwas fester: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe Shell-Aktie etwas fester: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe
Dow Jones Shell verdient mehr als erwartet und behält Aktienrückkäufe bei
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich fester
Zacks Shell (SHEL) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Benzinga Shell Extends Buyback Spree With $3.5 Billion Plan After Profit Beat
RTE.ie Shell third-quarter profit beats expectations
Financial Times Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump
Financial Times Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump
Zacks Halliburton Partners With Shell for ROCS Deepwater Solution
Zacks Shell (SHEL) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Benzinga How Do Investors Really Feel About Shell PLC?
