Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 188,69 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3050 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe das siebte Quartal in Folge mit dem operativen Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er sieht die Briten im Sektor weiterhin am besten gerüstet für ein unsicheres Geschäftsumfeld./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,38 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,52 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|13:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|13:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|13:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|13:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|13:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG