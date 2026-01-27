DAX 24.742 +0,8%ESt50 5.990 +0,7%MSCI World 4.529 +0,0%Top 10 Crypto 10,18 +2,2%Nas 23.466 +0,0%Bitcoin 66.450 +2,4%Euro 1,1825 -0,2%Öl 66,34 -6,2%Gold 4.744 -2,5%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 183,11 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
Shell (ex Royal Dutch Shell)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Shell-Aktien seien vergleichsweise schwach ins Jahr gestartet, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal am Donnerstagmorgen. Ausgelöst worden sei dies durch einen schlechten Zwischenbericht im Januar. Dadurch seien höhere Kosten und Steuern sowie schwacher Öl-Handel bekannt geworden./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
27,70 £		 Abst. Kursziel*:
15,50%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
27,74 £		 Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

