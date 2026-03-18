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Beschädigte Anlage

Shell-Aktie tiefer: Gasanlage in Katar getroffen - Konzern prüft Ausmaß der Schäden

19.03.26 11:46 Uhr
Shell-Aktie leichter: Gasanlage getroffen - Konzern arbeitet an Schadensbewertung | finanzen.net

Shell bewertet Schaden an Gas-to-Liquids-Anlage in Katar .

Werte in diesem Artikel
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Shell bewertet nach dem iranischen Angriff auf die Laffan Industrial City in Katar die Schäden an seiner Gasverflüssigungsanlage Pearl GTL, der größten der Welt. Wie der britische Ölkonzern mitteilte, ist die Anlage während des Angriffs beschädigt worden. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Die Mitarbeiter seien vollzählig. Das Unternehmen arbeite mit der katarischen Regierung sowie der staatseigenen QatarEnergy zusammen, um das Ausmaß der Schäden zu bewerten.

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Iran: Gasversorgung im Land trotz Angriffe stabil

Die Explosionen, die mehrere Anlagen im iranischen Erdgaskomplex Asaluyeh getroffen haben, haben nach Angaben eines hochrangigen Beamten, der von den staatlichen iranischen Medien zitiert wurde, zu keinen Einschränkungen bei der Erdgasversorgung geführt. Der Komplex im Süden des Iran wurde ebenso getroffen wie das South-Pars-Gasfeld, das Teheran gemeinsam mit Katar nutzt. Einige Raffinerieanlagen seien dadurch beschädigt worden, sagte Mohammadreza Julaei, Leiter der Produktionsaufsicht bei der National Iranian Gas Company, gegenüber der Nachrichtenagentur Shana des iranischen Ölministeriums. Doch "das Gasnetz des Landes ist stabil und es gibt in keinem Teil des Landes Einschränkungen bei der Gasversorgung", erklärte der Beamte.

Schiff vor der Küste der Emirate von Geschoss getroffen

Ein Schiff wurde von einem unbekannten Geschoss getroffen, wodurch an Bord ein Brand ausbrach. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe einer Küstenstadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie eine britische Seebehörde mitteilte. Das britische Maritime Trade Operations Center gab an, dass sich der Vorfall 11 Seemeilen östlich von Khor Fakkan ereignete. Die Behörden würden den Vorfall untersuchen, fügte es hinzu.

Weltgrößte Gas-to-Liquids-Anlage in Katar beschädigt

Laut dem katarischen Staatsunternehmen QatarEnergy ist durch einen iranischen Angriff am Mittwoch erheblicher Schaden an Pearl GTL, der weltweit größten Gas-Verflüssigungsanlage entstanden. Eine neue Welle von Raketenangriffen am frühen Donnerstag auf mehrere Flüssigerdgasanlagen (LNG) in Ras Laffan verursachte laut einer Erklärung von QatarEnergy zudem beträchtliche Brände und weitreichende weitere Schäden. Pearl GTL gehört dem Ölkonzern Shell.

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Trump ruft Iran zum Stopp der Angriffe auf Energieinfrastruktur auf

Israel wird nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump keine weiteren Angriffe auf das große iranische Gasfeld Pars starten. Es sei denn, "Iran entscheidet sich unklugerweise dazu, ein sehr unschuldiges Land, in diesem Fall Katar, anzugreifen", machte Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social klar. Der Iran hatte auf einen israelischen Angriff auf Pars reagiert, indem er ein bedeutendes Gaszentrum in Katar attackierte.

An der London Stock Exchange verliert die Shell-Aktie zeitweise 0,38 Prozent auf 34,49 GBP.

DJG/DJN/mgo/apo

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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

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Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
10:11Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
08:31Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:11Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
08:31Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

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