Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

39,54 EUR -0,46 EUR -1,15 %
Marktkap. 222,71 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

08:26 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,54 EUR -0,46 EUR -1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Overweight" belassen. Die Dauer der Lieferunterbrechung über die Straße von Hormus bleibe entscheidend für die nächsten Kursbewegungen am Energiemarkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Er versuchte zu analysieren, was ein auf 2026/27 ausgedehntes Unterbrechungs-Szenario für die europäischen Ölkonzerne bedeutet - eine Abwägung zwischen hohen Ölpreisen und Liefereinbußen aus Nahost. Unter dem Strich seien die finanziellen Auswirkungen für die Ölkonzerne klar positiv, so Lofting. Selbst für Unternehmen mit vergleichsweise hoher Nahost-Abhängigkeit wie Total und Shell sei die Bremswirkung durch Lieferausfälle mit unter 10 Dollar je Barrel deutlich geringer als der bisherige Ölpreisanstieg./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,74 £		 Abst. Kursziel*:
3,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
17.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
