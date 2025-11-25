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Barclays Capital

Unilever Overweight

10:56 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
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Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Zukunft von Unilever liege im Geschäft mit Kosmetik- und Pflegeprodukten, nicht im Lebensmittelsegment, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Das habe der Konsumgüterhersteller hinreichend klargemacht, so der Experte mit Blick auf einen Medienbericht, dem zufolge Unilever Optionen für die Lebensmittelsparte auslotet./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 Unilever Overweight Barclays Capital
08:56 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
08:36 Unilever Underperform RBC Capital Markets
08:01 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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