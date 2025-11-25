Barclays Capital

Unilever Overweight

10:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Unilever plc 51,92 EUR -1,40 EUR -2,63% Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Zukunft von Unilever liege im Geschäft mit Kosmetik- und Pflegeprodukten, nicht im Lebensmittelsegment, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Das habe der Konsumgüterhersteller hinreichend klargemacht, so der Experte mit Blick auf einen Medienbericht, dem zufolge Unilever Optionen für die Lebensmittelsparte auslotet./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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