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Barclays Capital

Unilever Overweight

12:11 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
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Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach Spekulationen um eine Fusion der Gewürzsparte mit jener des US-Konkurrenten Kraft Heinz mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Es sei durchaus nachvollziehbar, dass beide Unternehmen eine mögliche Zusammenlegung ihrer Gewürzsparten erörtert hätten, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Dies würde das Portfolio von Kraft Heinz stärken und Unilever eine elegante Lösung bieten, um diesen weniger zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswert aus dem Konsolidierungskreis herauszunehmen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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