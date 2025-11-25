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RBC Capital Markets

Unilever Underperform

08:36 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
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Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4200 Pence auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Die Wachstumsziele von Unilever seien ambitioniert, vor allem angesichts des Wachstums in den vergangenen zehn Jahren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
42,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:36 Unilever Underperform RBC Capital Markets
08:01 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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