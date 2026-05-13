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Marktkap. 144,96 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

08:11 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 150 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate zeigten, dass der Energietechnikkonzern gut aufgestellt sei, um weiterhin im KI-Rückenwind zu segeln, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Das Wachstum dürfte sich im zweiten Geschäftshalbjahr dank des Kapazitätsausbaus weiter beschleunigen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
176,03 €		 Abst. Kursziel*:
19,30%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
179,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
181,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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