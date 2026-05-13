Siemens Energy Aktie
Marktkap. 144,96 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 150 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate zeigten, dass der Energietechnikkonzern gut aufgestellt sei, um weiterhin im KI-Rückenwind zu segeln, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Das Wachstum dürfte sich im zweiten Geschäftshalbjahr dank des Kapazitätsausbaus weiter beschleunigen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
176,03 €
|Abst. Kursziel*:
19,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
179,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
181,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:11
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.