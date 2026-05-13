UBS AG

Deutsche Telekom Buy

11:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals stimmten zuversichtlich nach der zuletzt schwächeren Kursentwicklung, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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