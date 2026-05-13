CANCOM Aktie
24,95 EUR +0,15 EUR +0,60 %
Marktkap. 709 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
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CANCOM SE Buy
09:51 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff hob in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht die Rekordmarge hervor./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
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Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,20 €
|Abst. Kursziel*:
34,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,27%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CANCOM SE
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|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)