Deutsche Bank AG

CANCOM SE Buy

09:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des IT-Dienstleisters hätten die Konsensschätzungen deutlich verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe das Unternehmen allerdings von Kostensenkungen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE