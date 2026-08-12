CANCOM Aktie
Marktkap. 624,53 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
AI Analyse
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des IT-Dienstleisters hätten die Konsensschätzungen deutlich verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe das Unternehmen allerdings von Kostensenkungen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,40 €
|Abst. Kursziel*:
56,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,81%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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