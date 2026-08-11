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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

08:01 Uhr
Daimler Truck Outperform
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Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller profitiere von einem zyklischen Aufschwung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der nordamerikanische Absatzmarkt erhole sich fortgesetzt. Der Bau einer Produktionsstätte in den USA sei derweil ein strategisch sinnvoller Schritt./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
47,18 €		 Abst. Kursziel*:
22,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
45,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,26%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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