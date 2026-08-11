Daimler Truck Aktie
Marktkap. 35,15 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
AI Analyse
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller profitiere von einem zyklischen Aufschwung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der nordamerikanische Absatzmarkt erhole sich fortgesetzt. Der Bau einer Produktionsstätte in den USA sei derweil ein strategisch sinnvoller Schritt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
47,18 €
|Abst. Kursziel*:
22,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
45,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,26%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|08:01
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.