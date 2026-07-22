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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

09:41 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
45,71 EUR 1,21 EUR 2,72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege um fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem am Geschäft des Nutzfahrzeug-Herstellers in Nordamerika. Für diese Absatzregion seien die Erwartungen zu hoch gesteckt gewesen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
43,12 €		 Abst. Kursziel*:
-14,19%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
45,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,05%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.07.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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