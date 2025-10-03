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16:06 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Tesla von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 385 US-Dollar. "Der Zukunft wieder einen Schritt näher", titelte Markus Leistner am Donnerstag nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugpioniers. Im zweiten Jahresviertel habe Tesla deutlich mehr Modelle verkauft. Hohe Investitionen in Zukunftsbereiche wie Künstliche Intelligenz, Robotik und eigene Chipfabriken seien unverzichtbar, stellten aber mittelfristig einen Belastungsfaktor dar. Zur Hochstufung verwies der Analyst auf die hohen vorbörslichen Kursverluste nach dem Bericht des Konzerns./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Kaufen

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Analysen zu Tesla

12:46 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:11 Tesla Outperform RBC Capital Markets
09:41 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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