Tesla Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Tesla von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 385 US-Dollar. "Der Zukunft wieder einen Schritt näher", titelte Markus Leistner am Donnerstag nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugpioniers. Im zweiten Jahresviertel habe Tesla deutlich mehr Modelle verkauft. Hohe Investitionen in Zukunftsbereiche wie Künstliche Intelligenz, Robotik und eigene Chipfabriken seien unverzichtbar, stellten aber mittelfristig einen Belastungsfaktor dar. Zur Hochstufung verwies der Analyst auf die hohen vorbörslichen Kursverluste nach dem Bericht des Konzerns./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scott Olson/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Kaufen
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 328,88
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 327,99
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 415,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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