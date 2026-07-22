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BAT Aktie

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BAT PLC (British American Tobacco)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Der Tabakkonzern dürfte den Nettoumsatz organisch um 2,7 Prozent gesteigert haben, schrieb Damian McNeela in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Damian McNeela 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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