BAT Aktie
Marktkap. 116,64 Mrd. EURKGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Der Tabakkonzern dürfte den Nettoumsatz organisch um 2,7 Prozent gesteigert haben, schrieb Damian McNeela in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,78 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Damian McNeela
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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