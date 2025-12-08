DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
BAT Aktie

48,25 EUR -1,05 EUR -2,13 %
STU
42,84 GBP -0,33 GBP -0,76 %
LSE
Marktkap. 106,62 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

RBC Capital Markets

BAT Underperform

13:51 Uhr
BAT Underperform
BAT PLC (British American Tobacco)
48,25 EUR -1,05 EUR -2,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht von 3400 auf 3600 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Mittelfristig gebe es weiterhin Risiken hinsichtlich der Profitabilität des Tabakkonzerns, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT Underperform

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,17 £		 Abst. Kursziel*:
-14,63%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
42,84 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

13:51 BAT Underperform RBC Capital Markets
13:41 BAT Overweight Barclays Capital
10:31 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:16 BAT Underperform RBC Capital Markets
10:16 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Dow Jones Kapitalmaßnahme BAT-Aktie unter Druck: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und bestätigte Ziele BAT-Aktie unter Druck: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und bestätigte Ziele
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag fester
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
dpa-afx British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Nachmittag ins Minus
finanzen.net BAT Aktie News: BAT verteidigt am Montagmittag Tendenz
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
Novinite BAT Bulgaria Presents the Global Scientific Platform Omni™
Benzinga How Do Investors Really Feel About British American Tobacco PLC?
Korea Times BAT Rothmans’ gardening outreach beautifies 8 Seoul districts
Korea Times BAT Rothmans launches trial campaign for glo Hyper series
Korea Times BAT Rothmans introduces cleaner e-cigarette tech for Glo
Korea Times BAT Rothmans launches recruitment drive
Korea Times Confidence with bat spilling over to defense for KBO rookie
Novinite Bulgarian Woman’s Home Destroyed in Iranian Airstrike on Bat Yam, Israel
