BAT Aktie
Marktkap. 106,62 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht von 3400 auf 3600 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Mittelfristig gebe es weiterhin Risiken hinsichtlich der Profitabilität des Tabakkonzerns, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Underperform
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,17 £
|Abst. Kursziel*:
-14,63%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
42,84 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
