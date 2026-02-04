DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie -6%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck Novo Nordisk-Aktie -6%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck
Peloton-Aktie sackt ab: Nicht in die Gewinnzone geschafft - Umsatz rückläufig Peloton-Aktie sackt ab: Nicht in die Gewinnzone geschafft - Umsatz rückläufig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
BAT Aktien-Sparplan
52,30 EUR +0,20 EUR +0,38 %
STU
47,50 CHF +0,17 CHF +0,36 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 112,92 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 916018

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002875804

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BTAFF

Deutsche Bank AG

BAT Buy

11:36 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
52,30 EUR 0,20 EUR 0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Damian McNeela in dem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025. Er geht von leichten Rückgängen bei Umsatz, Marge und Ergebnis aus./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Damian McNeela 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

11:36 BAT Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

dpa-afx Umfrage: Urlauber geben 130 Euro pro Person und Tag aus
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Mittag im Aufwind
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Vormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on British American Tobacco PLC?
Benzinga Is British American Tobacco PLC Gaining or Losing Market Support?
MarketWatch My in-laws say they’re ‘stakeholders’ in my daughter’s bat mitzvah and want us to throw a bigger party. Do I say no?
Korea Times BAT designer enhances glo Hyper with 'emotional functionality'
Benzinga Looking Into British American Tobacco PLC&#39;s Recent Short Interest
Korea Times BAT, McLaren Formula 1 team conclude successful 2025 F1 season
Korea Times BAT, McLaren Formula 1 team conclude successful 2025 season
Benzinga Boeing&#39;s Ghost Bat Drone Achieves Breakthrough Autonomous Combat Hit
RSS Feed
BAT PLC (British American Tobacco) zu myNews hinzufügen