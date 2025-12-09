DAX24.145 +0,4%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +1,7%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.423 -0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,32 -0,3%Gold4.204 +0,3%
Kapitalmaßnahme

BAT-Aktie unter Druck: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und bestätigte Ziele

09.12.25 09:40 Uhr
1,3 Milliarden Pfund zurück an die Aktionäre: BAT startet Mega-Rückkauf - Aktie fällt | finanzen.net

British American Tobacco (BAT) will Aktien des Zigarettenkonzerns im Wert von 1,3 Milliarden Pfund zurückkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,60 EUR -1,75 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

British American Tobacco (BAT) geht nach eigenen Angaben davon aus, die selbst gesteckten Finanzziele für das laufende Jahr zu erreichen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Der in London notierte Konzern erklärte am Dienstag, er werde für 2025 ein organisches Wachstum von 2 Prozent beim Umsatz und beim bereinigten Gewinn aus laufender Geschäftstätigkeit liefern.

Wer­bung

Analysten erwarteten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens für 2025 einen Gesamtumsatz von 25,54 Milliarden Pfund und einen bereinigten Betriebsgewinn von 11,28 Milliarden Pfund, was einem Wachstum von jeweils 2,1 Prozent entspricht.

Die BAT_Aktie gibt in London zeitweise 4,17 Prozent auf 41,37 GBP nach.

DOW JONES

