DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,0%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.397 -0,6%Euro1,1649 +0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.180 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Vonovia A1ML7J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
Top News
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Brenntag-Aktie: Investor stockt Beteiligung auf Brenntag-Aktie: Investor stockt Beteiligung auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Exportpolitik gelockert

NVIDIA-Aktie stark: Grünes Licht von Trump für China-Export von bestimmten Chips

09.12.25 06:11 Uhr
NVIDIA-Aktie an der NASDAQ vor Kurssprung? Trump-Wende im Tech-Krieg - NVIDIA darf bessere KI-Chips nach China liefern | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump erlaubt dem Chipriesen NVIDIA den Verkauf leistungsstärkerer KI-Chips nach China. Der Markt reagiert erfreut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
159,00 EUR 2,68 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es gehe dabei nur um die H200-Chipsysteme der vorherigen NVIDIA-Generation Hopper, betonte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Wer­bung

Die US-Regierung werde dabei - wie zuvor bereits angekündigt - einen Anteil von 25 Prozent der Erlöse einbehalten. Für NVIDIAs aktuelle Chipgeneration Blackwell und das nächste System Rubin gelte die Vereinbarung nicht.

NVIDIA ist der mit Abstand wichtigste Anbieter von Chipsystemen für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. In China hat der US-Konzern allerdings nach handelspolitischen Manövern von Washington und Peking aktuell so gut wie kein Geschäft mehr.

Zickzack-Kurs bei China-Exporten

Ursprünglich durfte NVIDIA nach China nur abgespeckte Chips mit dem Namen H20 verkaufen. Dann untersagte die Trump-Regierung im Frühjahr auch das. Später wurde das Verbot aufgehoben - mit der Auflage, dass ein Anteil von 25 Prozent vom Verkaufserlös beim amerikanischen Staat landet. Doch da wollte die chinesische Regierung die in ihrer Leistung deutlich reduzierten H20-Chips nicht mehr und wies Unternehmen an, sie nicht zu kaufen.

Wer­bung

Ziel schon vor Jahren verhängter US-Einschränkungen ist, die Fortschritte Chinas bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, die auch militärisch eingesetzt werden kann, zu bremsen.

Erfolg für NVIDIA-Chef

NVIDIA-Chef Jensen Huang, der einen guten Draht zu Trump entwickeln konnte, warnte unterdessen, dass man China auf dem Weg zu Künstlicher Intelligenz nicht aufhalten werde. Stattdessen werde in dem Land dadurch aber eigene starke Technik entwickelt, die später auch auf dem Weltmarkt mit US-Angeboten unter anderem von NVIDIA konkurrieren werde. Seine Schlussfolgerung: NVIDIA müsse Chips nach China verkaufen können, damit die KI-Branche weiterhin von amerikanischer Technologie beherrscht werde. Im nachbörslichen NASDAQ-Handel gewann die NVIDIA-Aktie daraufhin zeitweise 2,34 Prozent auf 189,90 US-Dollar.

/so/DP/jha

WASHINGTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen