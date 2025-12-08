Beschleunigte Verfahren

Beim Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke steigt ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen aus.

Die Peter Möhrle Holding will in einem beschleunigten Auktionsverfahren bis zu 1,5 Millionen Aktien und damit 10,1 Prozent des Grundkapitals verkaufen, wie die Berenberg Bank als eine der ausführenden Banken am Montagabend mitteilte. Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert.

Die im SDAX notierte JOST Werke-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem XETRA-Schluss um mehr als 5 Prozent.

/men/jha/

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)