DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,3%Nas23.500 -0,3%Bitcoin77.337 -0,2%Euro1,1626 -0,2%Öl62,75 -1,7%Gold4.192 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, TKMS im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.
Beschleunigte Verfahren

JOST Werke-Kurs sackt ab: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus

08.12.25 18:03 Uhr
JOST Aktie fällt: Großaktionär zieht sich zurück | finanzen.net

Beim Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke steigt ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
48,05 EUR -3,75 EUR -7,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peter Möhrle Holding will in einem beschleunigten Auktionsverfahren bis zu 1,5 Millionen Aktien und damit 10,1 Prozent des Grundkapitals verkaufen, wie die Berenberg Bank als eine der ausführenden Banken am Montagabend mitteilte. Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert.

Wer­bung

Die im SDAX notierte JOST Werke-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem XETRA-Schluss um mehr als 5 Prozent.

/men/jha/

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf JOST Werke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JOST Werke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JOST Werke

Nachrichten zu JOST Werke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
02.12.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
14.11.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.10.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
02.12.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
14.11.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.10.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
23.02.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JOST Werke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen