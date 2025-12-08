JOST Werke-Kurs sackt ab: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus
Beim Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke steigt ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen aus.
Werte in diesem Artikel
Die Peter Möhrle Holding will in einem beschleunigten Auktionsverfahren bis zu 1,5 Millionen Aktien und damit 10,1 Prozent des Grundkapitals verkaufen, wie die Berenberg Bank als eine der ausführenden Banken am Montagabend mitteilte. Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert.
Die im SDAX notierte JOST Werke-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem XETRA-Schluss um mehr als 5 Prozent.
/men/jha/
NEU-ISENBURG (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.2025
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.10.2025
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
