JOST Werke Aktie

49,35 EUR -0,85 EUR -1,69 %
STU
Marktkap. 767,35 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Symbol JSTWF

Warburg Research

JOST Werke Buy

11:46 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
49,35 EUR -0,85 EUR -1,69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer entwickele sich in einem schwierigen Markt robust, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch nach Überarbeitung seines Bewertungsmodells im Anschluss an die Neunmonatszahlen. Die Taktgeber für eine Erholung verstärkten sich./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,40 €		 Abst. Kursziel*:
49,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,95%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

