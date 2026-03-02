Ryanair Aktie

24,64 EUR -0,07 EUR -0,28 %
Marktkap. 26,45 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Deutsche Bank AG

Ryanair Buy

09:31 Uhr
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 33,00 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,87 €		 Abst. Kursziel*:
26,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,84%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

09:31 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
08:31 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

