Ryanair Aktie
Marktkap. 26,45 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 33,00 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,87 €
|Abst. Kursziel*:
26,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,84%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|09:31
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research