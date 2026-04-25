DAX 24.312 +0,8%ESt50 5.915 +0,5%MSCI World 4.641 +0,2%Top 10 Crypto 9,9345 -0,7%Nas 24.837 +1,6%Bitcoin 66.205 -1,5%Euro 1,1749 +0,3%Öl 106,8 +0,9%Gold 4.704 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Infineon, ASML, AMD, AIXTRON, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG
RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken sind am stärksten von Kryptozahlungen durch Unternehmen betroffen RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken sind am stärksten von Kryptozahlungen durch Unternehmen betroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
23,07 EUR -0,55 EUR -2,33 %
STU
23,17 EUR -0,68 EUR -2,85 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,94 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

Bernstein Research

Ryanair Outperform

10:16 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
23,07 EUR -0,55 EUR -2,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Alex Irving analysierte am Freitagnachmittag, ob Fluggesellschaften die höheren Treibstoffpreise an ihre Kunden weiterreichen können. Die Anhaltspunkte dafür seien schwach, auch wenn Preiserhöhungen für Tickets angekündigt seien. Für die Gewinnmargen gebe es auf längere Sicht den stabilisierenden Mechanismus sinkender Kapazitäten. Als margenstarke Fluggesellschaften mit soliden Bilanzen seien IAG oder Ryanair für solche eine Phase am besten positioniert./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 14:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,71 €		 Abst. Kursziel*:
34,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,71%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

10:16 Ryanair Outperform Bernstein Research
22.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
17.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Reduzierung des Flugangebots Ryanair-Aktie etwas fester: Airline halbiert Flugangebot am BER - Verband warnt Ryanair-Aktie etwas fester: Airline halbiert Flugangebot am BER - Verband warnt
finanzen.net Barclays-Analyse: Diese europäischen Airline-Aktien haben jetzt das größte Potenzial
dpa-afx Ryanair-Aktie im Minus: Unternehmen zieht Flugzeuge aus Berlin ab
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair zieht Flugzeuge aus Berlin ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 32 Euro
dpa-afx Airline-Aktien Lufthansa, Ryanair & Co. klettern: Delta Air Lines vor Zahlen im Fokus
finanzen.net Analysten sehen für Ryanair-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
finanzen.net Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen