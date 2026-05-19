UBS AG

Ryanair Buy

08:01 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 33,15 auf 30,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst die auf der Kurzstrecke branchenführende Airline könne die Ticketpreise nicht so anheben, um den Gegenwind auszugleichen, schrieb Jarrod Castle am Dienstagabend im Nachgang der Zahlen für das vierte Geschäftsquartal. Ryanair habe das Geschäftsjahr stark beendet, stehe zum Start ins neue Jahr aber vor Herausforderungen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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