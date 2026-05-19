Ryanair Aktie
Marktkap. 24,05 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 33,15 auf 30,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst die auf der Kurzstrecke branchenführende Airline könne die Ticketpreise nicht so anheben, um den Gegenwind auszugleichen, schrieb Jarrod Castle am Dienstagabend im Nachgang der Zahlen für das vierte Geschäftsquartal. Ryanair habe das Geschäftsjahr stark beendet, stehe zum Start ins neue Jahr aber vor Herausforderungen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,45 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,34 €
|Abst. Kursziel*:
36,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,08%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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