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Marktkap. 24,05 Mrd. EUR

KGV 11,59
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WKN A1401Z

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Symbol RYAOF

UBS AG

Ryanair Buy

08:01 Uhr
Ryanair Buy
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 33,15 auf 30,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst die auf der Kurzstrecke branchenführende Airline könne die Ticketpreise nicht so anheben, um den Gegenwind auszugleichen, schrieb Jarrod Castle am Dienstagabend im Nachgang der Zahlen für das vierte Geschäftsquartal. Ryanair habe das Geschäftsjahr stark beendet, stehe zum Start ins neue Jahr aber vor Herausforderungen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,45 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,34 €		 Abst. Kursziel*:
36,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,08%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:01 Ryanair Buy UBS AG
19.05.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
19.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
19.05.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
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