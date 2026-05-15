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Marktkap. 5,32 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

UBS AG

CTS Eventim Buy

12:06 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) für 2026 bis 2029. Damit trägt er einem etwas schwächeren Wachstum im Geschäft mit Tickets und Live Entertainment Rechnung vor dem Hintergrund eines schwierigeren Umfelds für Verbraucher./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,85 €		 Abst. Kursziel*:
82,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,16%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

12:06 CTS Eventim Buy UBS AG
13.05.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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