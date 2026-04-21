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Marktkap. 5,64 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

09:01 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
57,65 EUR 0,40 EUR 0,70%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas beschäftigte sich am Donnerstag mit den jüngsten Aussagen des globalen Event-Veranstalters Live Nation Entertainment über beschleunigte internationale Investitionen und Pläne für eine neue Arena mit 20.000 Plätzen in München. Dies habe die Investorendiskussion über eine mögliche Gefährdung der etablierten Marktposition von CTS Eventim in Deutschland angeheizt. Insbesondere die für 2029 geplante Münchner Arena würde die Lanxess Arena ? derzeit mit 18.500 Plätzen Deutschlands größte Arena und von CTS Eventim betrieben - übertreffen. Darin sieht Maas einen möglichen Wendepunkt in Bezug auf Größe und Kontrolle von Veranstaltungsorten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
57,80 €		 Abst. Kursziel*:
62,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
57,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,05%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

09:01 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
16.04.26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
14.04.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
31.03.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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