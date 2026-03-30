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Marktkap. 4,7 Mrd. EUR

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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

13:01 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Lars Vom-Cleff ist die negative Kursreaktion auf Geschäftszahlen und Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters deutlich übertrieben, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick schrieb./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,25 €		 Abst. Kursziel*:
87,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
86,51%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:01 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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27.03.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
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