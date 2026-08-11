Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,49 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
AI Analyse
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain arbeitete am Dienstag die Zahlen zum zweiten Quartal sowie Übernahmen und Verkäufe in seine Schätzungen mit ein. Die Akquisition von All Lift Forklifts durch den Anbieter von Logistiktechnik müsse erhebliche Synergien erzielen, um wertsteigernd zu sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,34 €
|Abst. Kursziel*:
93,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
90,75%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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