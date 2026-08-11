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AI Analyse

Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

08:11 Uhr
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain arbeitete am Dienstag die Zahlen zum zweiten Quartal sowie Übernahmen und Verkäufe in seine Schätzungen mit ein. Die Akquisition von All Lift Forklifts durch den Anbieter von Logistiktechnik müsse erhebliche Synergien erzielen, um wertsteigernd zu sein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich

Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,34 €		 Abst. Kursziel*:
93,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
24,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,75%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11.08.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Preliminary figures for the first quarter of 2026: earnings significantly below prior year
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
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