Warburg Research

Jungheinrich Buy

10:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe bestätigt, dass sich die Sparte ITS weiter erhole, allerdings in einem langsameren Tempo, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Branchenbewertung./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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