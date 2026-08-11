Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,51 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
AI Analyse
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe bestätigt, dass sich die Sparte ITS weiter erhole, allerdings in einem langsameren Tempo, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Branchenbewertung./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,34 €
|Abst. Kursziel*:
81,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,54%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|11:46
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|11:46
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|11:46
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA