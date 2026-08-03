Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,6 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain äußerte am Donnerstag einige Gedanken zu den Übernahmeaktivitäten des Spezialisten für Warenlagerlogistik. Insgesamt passten sie gut zur Strategie bis 2030./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,42 €
|Abst. Kursziel*:
77,03%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,23%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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