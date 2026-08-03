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Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

11:46 Uhr
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain äußerte am Donnerstag einige Gedanken zu den Übernahmeaktivitäten des Spezialisten für Warenlagerlogistik. Insgesamt passten sie gut zur Strategie bis 2030./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich

Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,42 €		 Abst. Kursziel*:
77,03%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,23%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Preliminary figures for the first quarter of 2026: earnings significantly below prior year
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
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