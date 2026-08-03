Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain äußerte am Donnerstag einige Gedanken zu den Übernahmeaktivitäten des Spezialisten für Warenlagerlogistik. Insgesamt passten sie gut zur Strategie bis 2030./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich