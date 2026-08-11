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Symbol HOCFF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

HOCHTIEF Hold

10:26 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
452,40 EUR 8,00 EUR 1,80%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
477,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
451,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,76%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
452,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,44%
Analyst Name:
Isabella Baxter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
497,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
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