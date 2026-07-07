Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

13:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die sehr starke Auftrags- und Margenentwicklung des Technologiekonzerns mache die schwächeren Umsätze mehr als wett, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen./gl/bek

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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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