JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,23 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die sehr starke Auftrags- und Margenentwicklung des Technologiekonzerns mache die schwächeren Umsätze mehr als wett, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,64 €
|Abst. Kursziel*:
15,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|13:16
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|09:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|09:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11:56
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK