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AI Analyse

Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

13:46 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
163,92 EUR 5,56 EUR 3,51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
164,38 €		 Abst. Kursziel*:
27,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
163,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,11%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
205,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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