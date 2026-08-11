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Symbol PPRUF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Kering Hold

10:26 Uhr
Kering Hold
Aktie in diesem Artikel
Kering
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 280 auf 295 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander, dieser Trend dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen. Besser als andere Segmente dürfte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli mit höherpreisiger Konfektionsware sowie Burberry mit einer Trendumkehr zum Besseren./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Hold

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
275,15 €		 Abst. Kursziel*:
7,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
273,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:26 Kering Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
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