Kering Aktie
Marktkap. 34,75 Mrd. EURKGV 512,51 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
AI Analyse
Kering Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 280 auf 295 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander, dieser Trend dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen. Besser als andere Segmente dürfte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli mit höherpreisiger Konfektionsware sowie Burberry mit einer Trendumkehr zum Besseren./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Hold
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
295,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
275,15 €
|Abst. Kursziel*:
7,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
273,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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