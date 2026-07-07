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Symbol PPRUF

Deutsche Bank AG

Kering Hold

12:46 Uhr
Kering Hold
Aktie in diesem Artikel
Kering
249,10 EUR 0,30 EUR 0,12%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. Kering sieht der Experte kritischer als die Konkurrenz. Die Fortschritte der Marke Gucci zögen sich hin, außerdem dürfte die Marge unter der langsameren Umsatzerholung leiden./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Hold

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
249,15 €		 Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
249,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,40%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

12:46 Kering Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
11.06.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Kering Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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