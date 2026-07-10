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Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Buy

10:36 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,93 EUR -0,06 EUR -0,31%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1759 auf 1700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem britischen Spirituosenhersteller sollte der Umsatz aus eigener Kraft im abgelaufenen Geschäftsquartal stärker geschrumpft sein als bereits vom Markt befürchtet, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Bei der ebenfalls anstehenden Strategieaktualisierung erwartet der Experte weiterhin Ankündigungen, die den Weg hin zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität aufzeigen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:36 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Diageo Outperform Bernstein Research
07.07.26 Diageo Neutral UBS AG
26.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
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