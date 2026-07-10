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Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

13:31 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für den Pharmakonzern decken sich mit den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Beim operativen Gewinn traut er Novartis sogar etwas mehr zu./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
124,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

13:31 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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