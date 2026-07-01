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Symbol BBVXF

Barclays Capital

BBVA Equal Weight

13:01 Uhr
BBVA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
22,24 EUR -0,12 EUR -0,54%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 20,90 auf 23,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Cecilia Romero Reyes rechnet laut ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit einer guten Berichtssaison der spanischen Banken. Im Wettbewerb entwickelten sie sich aber zunehmend unterschiedlich. Romero Reyes favorisiert CaixaBank und Santander, stufte Unicaja aber auf "Underweight" ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Equal Weight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
23,60 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
22,09 €		 Abst. Kursziel*:
6,84%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
22,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,12%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

13:01 BBVA Equal Weight Barclays Capital
10.07.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
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