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Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

09:36 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
267,00 EUR 2,65 EUR 1,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. In Schneider sehen die Experten die attraktivste Wachstumschance im Investitionsgütersektor. Kurzfristige Bedenken hinsichtlich der Margen änderten nichts an starken mittelfristigen Aussichten./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
266,70 €		 Abst. Kursziel*:
16,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
267,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,10%
Analyst Name:
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
316,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:36 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
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