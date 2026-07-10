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RBC Capital Markets

Lufthansa Sector Perform

20:46 Uhr
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Zuge einer Aktualisierung seiner Annahmen für Durchschnittserlöse, Treibstoffpreise und Konjunkturdaten habe er seine Prognosen für die Fluggesellschaft der Jahre 2026 bis 2028 bestätigt, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Branchenbewertung./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
9,20 €		 Abst. Kursziel*:
-7,57%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
9,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,45%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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