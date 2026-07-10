Lufthansa Aktie
Marktkap. 11,43 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Zuge einer Aktualisierung seiner Annahmen für Durchschnittserlöse, Treibstoffpreise und Konjunkturdaten habe er seine Prognosen für die Fluggesellschaft der Jahre 2026 bis 2028 bestätigt, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Branchenbewertung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
9,20 €
|Abst. Kursziel*:
-7,57%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
9,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,45%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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