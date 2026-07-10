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Symbol DGEAF

UBS AG

Diageo Neutral

13:21 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,15 EUR 0,16 EUR 0,89%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der organische Umsatz des britischen Spirituosenherstellers dürfte zurückgegangen sein, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Nun stehe die Strategie des neuen Firmenchefs auf dem US-Markt im Fokus - dort seien die Erwartungen zu hoch./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
18,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:21 Diageo Neutral UBS AG
10:36 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Diageo Outperform Bernstein Research
07.07.26 Diageo Neutral UBS AG
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