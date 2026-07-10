Diageo Aktie
Marktkap. 39,77 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der organische Umsatz des britischen Spirituosenherstellers dürfte zurückgegangen sein, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Nun stehe die Strategie des neuen Firmenchefs auf dem US-Markt im Fokus - dort seien die Erwartungen zu hoch./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
18,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,99 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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